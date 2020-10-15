Банки Узбекистана и Индии планируют реализовать совместные проекты

При участии посольства Узбекистана в Индии проведены переговоры между руководством «Узпромстройбанка» и Эксимбанка Индии в формате видеоконференцсвязи, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На онлайн-мероприятии стороны отметили, что эффективное сотрудничество было налажено после первоначальных переговоров в июле этого года.

На данном этапе переговоров состоялся обмен мнениями по планируемому к финансированию социально значимых проектов в Узбекистане, а также по другим вопросам, связанным с дальнейшим развитием сотрудничества.