Узбекистан отправил новую партию гуманитарной помощи в Кыргызстан. "Узбекистон темир йуллари" доставила в соседнюю страну еще один состав со специализированными больничными контейнерами, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Состав, гружёный 40 больничными контейнерами, рассчитанными на 200 койко-мест, в пятницу прибыл на железнодорожную станцию "Бишкек-1". Эти контейнеры будут использованы для создания специальных больниц для больных коронавирусом. Напомним, что в среду на железнодорожную станцию "Кизил-Кия" прибыла первая партия контейнеров.

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Они станут основой двух инфекционных больниц на 400 койко-мест в Бишкеке и в Кадамжайском районе Баткенской области.