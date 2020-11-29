В Узбекистане с 1 января запустят новый порядок утверждения генеральных планов городов и поселков

В Узбекистане с 1 января 2021 года запустят новый порядок утверждения генеральных планов городов и поселков. Теперь они будут утверждаться с учетом результатов общественного обсуждения, говорится в указе главы государства, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Общественное обсуждение генеральных планов населенных пунктов будет осуществляться в следующем порядке:

I этап – ознакомление граждан со сроками, местом и порядком проведения общественного обсуждения;

II этап – проведение общественного обсуждения (обсуждения, социальные опросы, сбор мнений жителей, землепользователей и собственников объектов недвижимости и другие способы) по проекту генерального плана населенного пункта;

III этап – анализ общественного мнения на основе фиксированных результатов общественного обсуждения;

IV этап – информирование населения о результатах общественного обсуждения в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет;

Кроме того, с 1 января 2021 года:

внедряется возможность осуществления общественной экспертизы генеральных планов населенных пунктов на предмет соответствия правам и законным интересам юридических и физических лиц, интересам общества и государства;

вводится механизм разработки альтернативного генерального плана населенного пункта или внесения в него изменений (корректировки) по инициативе субъектов общественного контроля, не согласных с предложенным генеральным планом населенного пункта;

организация общественного обсуждения проектов генеральных планов населенных пунктов возлагается на органы государственной власти на местах.

Документом поставлена цель – достижение к 2025 году охвата генеральными планами всех городов и 25 процентов городских поселков.