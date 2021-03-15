Бухарский НПЗ выставляет бензин и дизельное топливо на биржевые торги

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2020 года № ПП–4664 «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли» Бухарским нефтеперерабатывающим заводом, находящимся в ведении АО «Узбекнефтегаз», осуществляется поставка автомобильного бензина и дизельного топлива на биржевые торги по стартовым ценам, сформированным в зависимости от котировок нефти Brent на мировых биржах, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным департамента экономики и планирования АО «Узбекнефтегаз», на прошлой неделе со вторника по пятницу (9-12 марта) средняя котировка 1 барреля нефти марки Brent составила 68,0 доллара, минимальная - 66,8 доллара, максимальная – 69,2 доллара.

Исходя из данных котировок, сформировавшиеся за указанный период стартовые цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, поставляемые Бухарским НПЗ на биржевые торги (за 1 тонну), составили:

а) автомобильный бензин:

Марки Аи-80 – 6 260,0 тыс. сум;

Марка Аи-91 – в среднем 7 656,5 тыс. сум (минимум – 7 573,5 тыс. сум, максимум – 7 743,7 тыс. сум);

Марка Аи-92 – в среднем 7 798,4 тыс. сум (минимум – 7 713,8 тыс. сум, максимум – 7 887,2 тыс. сум);

Марка Аи-95 – в среднем 8 806,2 тыс. сум (минимум – 8 708,5 тыс. сум, максимум – 8 908,5 тыс. сум);

б) дизельное топливо:

Бренд ЭКО – 7 000,0 тыс. сум;

Марки Евро-4 – в среднем 9 326,9 тыс. сум (минимум – 9 219,9 тыс. сум, максимум – 9 439,3 тыс. сум);

Марки Евро-5 – в среднем 9 502,4 тыс. руб. (минимум – 9 393,4 тыс. сум, максимум – 9 617,0 тыс. сум).

Для информации, дизельное топливо марки ЭКО с 17 февраля поставляется с 7 000,0 тыс. сум за 1 тонну, а автомобильный бензин марки Аи-80 с 26 февраля с 6 260,0 тыс. сум за 1 тонну.