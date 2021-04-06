В рамках выставки «ИННОПРОМ» подписаны первые соглашения

В рамках проходящей впервые в Ташкенте Международной выставки «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» подписаны первые трехсторонние соглашения с участием председателя правления Совкомбанка (Россия) Дмитрия Гусева, председателя правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Алишера Мирсоатова и руководителей компаний ООО «Grand Road Materials», ООО «Green Line Profil», ООО «Next Generation Product», ООО «Global Logistic Chain», сообщает Trend со ссылкой на dunyo.info.

Напомним, главная промышленная выставка России – ИННОПРОМ – ежегодно с 2010 года проходит в Екатеринбурге. Она занимает 4 павильона Международного выставочного комплекса «Екатеринбург ЭКСПО». Ежегодно в выставке принимают участие более 600 экспонентов, среди которых крупнейшие компании мира «Siemens», «FANUC», «Mazak», «Rittal», «KUKA», «Yaskawa», «Volvo», «SAP», «Dassault Systemes», а также ведущие российские производители Госкорпорация Ростех, Группа Синара, ЧТПЗ, Госкорпорация Росатом, УГМК, «SOLLERS», KAMAЗ и другие. Выставку ежегодно посещают в среднем около 50 тысяч человек из 70 стран мира.

Основные разделы выставки: автоматизация и робототехника, машиностроение, металлообработка, аддитивные технологии, транспортное машиностроение, энергетика, медицинская техника.