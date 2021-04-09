Узбекистан будет развивать водородную энергетику

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 апреля 2021 года подписал постановление «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в Республике Узбекистан». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Республики Узбекистан, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Как отмечается в данном документе, сегодня в развитых странах серьезное внимание уделяется структурным изменениям спроса на энергоресурсы, включая развитие «зеленой» водородной энергетики, которые, наряду с возобновляемыми источниками энергии, считаются экологически чистыми и заменяют углеводородные ресурсы за счет других источников.

Республика Узбекистан в 2018 году ратифицировала Парижское соглашение с целью развития экологически чистых источников энергии, взяв на себя количественное обязательство сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.

В тоже время ускоряющаяся индустриализация и рост населения значительно увеличивают потребность экономики в энергоресурсах, а также усиливают негативное антропогенное воздействие на окружающую среду и увеличивают выбросы парниковых газов.

В связи с этим в стране принимаются и реализуются меры по снижению выбросов парниковых газов, уменьшению энерго- и ресурсопотребления, в том числе за счет повсеместного внедрения энергосберегающих технологий, расширения использования возобновляемых источников энергии.

Строительство инфраструктуры водородной энергетики также относится к комплексным мерам, направленным на обеспечение энергоэффективности экономики, усиление энергетической безопасности страны. Создание данной инфраструктуры, а также возобновляемых источников энергии требует систематического выполнения тематических научно-практических исследований. С этой целью, согласно постановлению, при Министерстве энергетики Республики Узбекистан создаётся Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии.

Также в составе данного института будут созданы научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.

В числе основных задач и направлений деятельности Института определены, такие как, выполнение научно-практических исследований и разработки инновационных проектов развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, анализ современных мировых тенденций развития данных направлений, достижение технологического лидерства в регионе в создании и внедрении «ноу-хау» инфраструктуры в области водородной энергетики и другие.

Помимо этого, между Министерством энергетики, ACWA Power (Саудовская аравия) и Air Products (США) заключено открытое соглашение по развитию в Республике Узбекистан возобновляемой и водородной энергетики.

Широкое внедрение инновационных технологий с целью развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии нацелено на удовлетворение энергетических потребностей экономики и социальных секторов страны надежной, безопасной, экологически чистой энергией, а также на обеспечение перехода Республики Узбекистан к «зеленой» экономике.