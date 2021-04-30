Узбекистан просит Россию увеличить объем поставок вакцины от коронавируса

Узбекистан 30 апреля 2021 09:53 (UTC+04:00)
Узбекистан просит Россию увеличить объем поставок вакцины от коронавируса

Узбекистан просит Россию увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность её производства в стране. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщил Trend со ссылкой на ТАСС.

В эти дни в Казани проходит заседание Евразийского межправительственного совета. На встречу собрались главы правительств Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Мы хотели бы просить вас увеличить его („Спутника V“) объем, мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство вакцины в Узбекистане», — сказал премьер-министр Узбекистана.

Абдулла Арипов отметил, что в Узбекистане успешно начата вакцинация «Спутником V». По данным Минздрава, на 29 апреля этим препаратом привились 1255 человек в возрасте старше 65 лет.

В своей речи глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил: «Мы готовим также запуск производства вакцины „Спутник“ на территории Узбекистана».

За последнюю неделю Узбекистан получил две партии «Спутника V», объем первой не уточнялся, во второй было 50 тысяч доз. Абдулла Арипов сообщал, что до конца месяца Узбекистан получит 300 тысяч доз российской вакцины.

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