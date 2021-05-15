Узбекистан потратит на сферу услуг $500 млн

Узбекистан в ближайшие три года потратит на развитие сферы услуг $ 500 млн, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz".

Фонд реконструкции и развития откроет двухтраншевую кредитную линию в эквиваленте $300 млн. для развития этой сферы, больше всего пострадавшей от пандемии коронавируса.

Средства первого транша более 1,5 трлн. выделяются до 1 июля 2021 года семи коммерческим банкам – Узнацбанку (400 млрд.), АКБ «Узпромстройбанк» (325 млрд.), АО «Асакабанк» (225 млрд), АКИБ «Ипотека банк» (175 млрд.),а также АКБ «Кишлок курилиш банк», «Алокабанк» и «Туронбанк- по 150 млрд.

Средства кредитной линии предоставляются коммерческим банкам сроком на 7 лет, включая трехлетний льготный период с процентной ставкой на четыре процентных пункта ниже основной ставки Центрального банка.

Коммерческими банками будут выделяться кредиты для реализации проектов в сфере услуг (за исключением проектов по развитию финансового сектора и случаев пополнения оборотных средств) сроком до 5 лет по основной ставке Центрального банка в размере до 2 миллиардов сумов на один проект.

Помимо этого, АО «Узнацбанк» обязан до конца 2021 года привлечь еще $200 млн. от международных финансовых институтов для рефинансирования коммерческих банков по созданию туристических, транспортных, медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов в 28 крупных и средних городах.

По официальным ожиданиям, к 2023 году объем оказываемых услуг в стране увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом.

Ожидается повышение эффективности деятельности государственных органов и организаций в этом направлении и усиление ответственности должностных лиц путем внедрения системы оценки уровня развития сферы услуг в республике.

Будут устранены излишние бюрократические барьеры, расширен спектр услуг с учетом специфики каждого региона, увеличен масштаб транспортных, финансовых, а также банковских, туристических и торговых услуг в регионах, особенно в сельской местности.

В числе первоочередных задач — повышение потенциала имеющихся во всех регионах республики услуг образования и здравоохранения, улучшение их качества, создание при этом благоприятных экономических и инфраструктурных условий для привлечения частного сектора, отмечено в документе.