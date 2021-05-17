К развитию туристической инфраструктуры Узбекистана подключается консорциум французских компаний

В рамках заседания проведен Узбекско-Французский бизнес-форум, организованный совместно с Движением французских предпринимателей «MEDEF International», в котором приняли участие более 15 представителей крупных французских компаний, таких как «Airbus», «Poma», «Mnd», «Keran», «Сompagnie des Alpes», сообщает Trend со ссылкой на xs.uz.

Также было подписано Заемное соглашение с Казначейством Франции по привлечению займа в размере 47,9 миллионов евро для реализации проекта по строительству МВК «Бельдерсай-Чимган-Нанай», реализуемый консорциумом французских компаний «Geode-Manie Lives-Compagnie des Alpes-Patriarche».

Вместе с тем, подписан меморандум о сотрудничестве с агентством по регулированию рынка алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия с консорциумом компаний «Ingevin» и «Adekvat Vostok» по разработке ТЭО винодельческого кластера на базе инновационной запатентованной концепции «EODE» по принципу «Французского Шато».

Подписан также протокол о финансировании проекта по созданию международного всесезонного курорта «Бельдерсай-Чимган-Нанай». Напомним, концепция и экономическая модель курорта были разработаны консорциумом французских компаний «Orex Loisirs», «Compagnie des Alpes», «Geode», «Egis», «Epode» и «Patriarch».

Нужно отметить, что общая стоимость проекта составляет 480 млн долларов. В рамках проекта планируется развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство подвесных мостов и лыжных трасс.

В дальнейшем на территории туристической зоны будут организованы дополнительные виды услуг на основе развития козоводства, верблюдоводства и пчеловодства. По итогам достигнута договоренность о налаживании тесного взаимодействия по активизации двустороннего партнерства.