Для Узбекистана вступила в силу Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур

16 мая 2021 года для Республики Узбекистан вступила в силу Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, принятая в г.Киото (Япония) 18 мая 1973 года (с изменениями от 26 июня от 1999 года), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Как сообщили в Договорно-правовом управлении МИД, Узбекистан присоединился к Киотской конвенции в соответствии с законом №ЗРУ-654 от 21 декабря 2020 года.

Киотская конвенция является универсальным международным договором, регулирующим практически все вопросы таможенного дела. Она направлена на содействие торговле путем гармонизации и упрощения таможенных процедур и правил. В связи с этим Конвенция содержит стандарты и практические рекомендации в части современных таможенных процедур и методик.

В настоящее время участниками данного международного договора являются 128 государств.

Киотская конвенция, с одной стороны, содействует стимулированию внешнеторговой деятельности, включая деятельности специальных (свободных) экономических зон путем упрощения и ускорения процедур таможенного оформления и таможенного контроля, с другой стороны, она направлена на то, чтобы подобное ускорение и упрощение не привели к нанесению ущерба интересам государства.

Конвенция обязывает государства строить свое национальное законодательство (Таможенный кодекс, законы о внешнеэкономической деятельности, специальных экономических зонах и другие) таким образом, чтобы таможенные формальности были простыми, понятными и предсказуемыми.

Участие Узбекистана в Киотской конвенции позволит создать более благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны, способствует вступлению республики в ВТО, а также улучшению рейтингов Узбекистана в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса».