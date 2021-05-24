Словакия видит возможности сотрудничества с Узбекистаном в управлении водными и лесными ресурсами
Лента новостей
SOCAR Turkey организует онлайн-программу летней стажировки для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
Потерпевшими по уголовному делу армянских террористов, пытавших азербайджанских пленных, признаны 12 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД
ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии
В Казахстане в рамках соглашения с иностранными недропользователями пересмотрят долю местного содержания
В Баку состоялась торжественная церемония закрытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп (ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у мужчин и среди смешанных пар (ФОТО)
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у женщин и среди трио (ФОТО)
Посвящаю медаль своему тренеру – бронзовый призер Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп и в программе аэродэнс (ФОТО)