Узбекская торгово-промышленная палата назвала число соглашений, подписанных с зарубежными палатами

Торгово-промышленная палата Узбекистана подписала 89 соглашений о сотрудничестве с зарубежными палатами и партнерскими организациями для обеспечения интеграции экономики в мирохозяйственные процессы, передает Тренд со ссылкой на пресс-службу палаты.

По данным информационной службы верхней палаты парламента, в работе съезда приняли участие председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурддинжон Исмаилов, советник Президента Узбекистана Равшан Гулямов, сенаторы, депутаты, делегаты со всех регионов страны, руководители ипредставители ряда министерств, государственных и общественных организаций, а также субъектов предпринимательства.

Открывая мероприятие, председатель Сената Танзила Нарбаева рассказала о проводимых в стране реформах в сфере предпринимательства, системных мерах по поддержке предпринимательства, условиях, созданных в данной отрасли, и усилиях Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства.

В результате за последние четыре года число предприятий, занимающихся экспортом, увеличилось в 2 раза и на сегодня составляет 7 тысяч, которые экспортировали свыше 1300 видов разной продукции.

Также в ходе съезда Палаты бизнес-омбудсмен Дилмурод Касимов, министр юстиции Русланбек Давлетов рассказали о проделанной работе по развитию предпринимательства.

На съезде был заслушан отчет Торгово-промышленной палаты за 2017-2021 годы и определены приоритеты на перспективу.

В частности, в сфере защиты прав предпринимателей привлечены квалифицированные кадры, и в целях защиты интересов предпринимателей было подано около 400 тысяч исков в суды.

Кроме того, при Палате создан Ташкентский международный арбитражный центр для разрешения споров на международном уровне с участием предпринимателей, привлечены арбитры международного уровня, и в настоящее время Центр рассматривает коммерческие споры.

Палатой также было проведен ряд мероприятий по улучшению делового и инвестиционного климата, в особенности в качестве уполномоченного органа для оценки влияния нормативно-правовых актов на субъекты предпринимательства, более 3300 общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов, разработанных министерствами и ведомствами.

Следует отметить, что примерно в 58% этих проектов были выявлены нормы, которые создают условия для развития коррупции. Они Торгово-промышленной палатой переданы в соответствующие ведомства для доработки нормативно-правовых актов.

Также было отмечено о проделанной Палатой работе в сфере продвижения бизнеса, продвижению бизнеса среди населения, обучения их бизнесу и подготовке кадров, развитию ремесленничества и в других направлениях.

В сфере внешнеэкономической деятельности ведется планомерная работа, Торгово-промышленная палата заключила 89 соглашений о сотрудничестве с зарубежными палатами и партнерскими организациями для обеспечения интеграции экономики в мировые экономические процессы.

При поддержке Палаты в стране создано более 600 предприятий с иностранным капиталом, а объем привлеченных инвестиций составляет 847 миллионов долларов США.

В ходе съезда делегатами одобрены вопросы избрания Президиума Торгово-промышленной палаты, отчет Ревизионной комиссии Палаты, а также внесение поправок в Устав Палаты.

По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.