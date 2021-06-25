Индийская авиакомпания Air India получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства транспорта, передает Trend со ссылкой на Repost.uz.

Так, на основании соглашения о воздушных сообщениях между правительствами Узбекистана и Индии 25 июня агентство «Узавиация» выдало авиакомпании Air India эксплуатационное разрешение № 11-К. 2021 г.

В соответствии с этим разрешением, Air India начнет выполнять регулярные рейсы в Узбекистан по маршруту Дели - Ташкент - Дели.

Отмечается, что авиакомпания выполняет рейсы на самолетах Airbus 320-214 и Airbus 320-251N.