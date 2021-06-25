Air India начнет выполнять регулярные рейсы в Узбекистан по маршруту Дели - Ташкент

Узбекистан 25 июня 2021 21:51 (UTC+04:00)
Air India начнет выполнять регулярные рейсы в Узбекистан по маршруту Дели - Ташкент

Индийская авиакомпания Air India получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства транспорта, передает Trend со ссылкой на Repost.uz.

Так, на основании соглашения о воздушных сообщениях между правительствами Узбекистана и Индии 25 июня агентство «Узавиация» выдало авиакомпании Air India эксплуатационное разрешение № 11-К. 2021 г.

В соответствии с этим разрешением, Air India начнет выполнять регулярные рейсы в Узбекистан по маршруту Дели - Ташкент - Дели.

Отмечается, что авиакомпания выполняет рейсы на самолетах Airbus 320-214 и Airbus 320-251N.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн
В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн
Беспилотники США нанесли удары по позициям &quot;Талибана&quot; в Афганистане
Беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане
Значительно вырос экспорт турецких автомобилей в Грузию
Значительно вырос экспорт турецких автомобилей в Грузию
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Отдельной общевойсковой армии Нахчывана переданы служебные автомобили Mitsubishi L200 (ФОТО) Общество 22:42
В Грузии ожидаются высокие темпы экономического роста Бизнес 22:39
В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн Бизнес 22:31
Министр обороны Азербайджана встретился с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале (ВИДЕО) Общество 22:22
Беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане США 22:16
Значительно вырос экспорт турецких автомобилей в Грузию Транспорт 22:11
С чего начались летние каникулы в Баку? (ФОТО/ВИДЕО) Культура 22:09
В 2025 году все города Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение Бизнес 22:00
Названы города Азербайджана, в которых имеется высокий спрос на услуги по эвакуации транспорта Экономика 21:55
Air India начнет выполнять регулярные рейсы в Узбекистан по маршруту Дели - Ташкент Узбекистан 21:51
В Турции растет число зарегистрированных иранских компаний Энергетика 21:46
ЕС подтверждает углубление отношений со странами Восточного партнерства Грузия 21:45
Еще одна компания получила статус резидента промышленного квартала в Нефтчале Бизнес 21:37
Цифровизация наличных платежей способствовала стремительному росту хакерских атак Экономика 21:25
Торжественно открыты проекты поставок газа в шесть провинций Ирана Иран 21:25
Пожар на рынке в Имишли потушен (ВИДЕО) (Обновлено) Происшествия 21:22
Продолжается строительство автодороги Алирзалы – Хан Гарвенд – Сафикюрд – Тап Гарагоюнлу (ФОТО) Экономика 21:18
Азербайджанская армия празднует день своего создания как победитель Политика 21:07
Грузия начинает совершенно новый этап господдержки бизнеса Бизнес 20:37
Азербайджан представляет важное значение для ЕС - глава МИД Румынии Политика 20:36
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован, никаких вопросов, по которым следует вести переговоры, здесь нет Политика 20:35
В Лерикском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Происшествия 20:25
Президент Ильхам Алиев: После многолетних бессмысленных переговоров мы отчетливо осознали, что Армения не желает мира Политика 20:23
Президент Ильхам Алиев: В этом и следующем году будут разработаны основные фундаментальные подходы, связанные с постконфликтной ситуацией Политика 20:22
Президент Ильхам Алиев: Если у нас не будет мирного соглашения с Арменией, это означает, что нет и мира Политика 20:21
Ассоциация микрофинансирования о реализации проектов в Азербайджане Бизнес 20:16
В Баку прошло дефиле национальной одежды (ФОТО) Стиль 19:39
Проведено очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 19:07
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) Культура 19:04
Россия импортировала из Турции зерновые и бобовые культуры почти на $60 млн Турция 18:56
Утвержден список госструктур Азербайджана по услугам в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов и раненых участников войны Политика 18:51
В Баку прошел концерт, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО) Культура 18:46
Президент Кыргызстана посетит с официальным визитом Туркменистан Бизнес 18:41
Обсуждается возможность получения первой дозы вакцины от COVID-19 за рубежом, а второй - в Азербайджане - TƏBİB Общество 18:38
Дети переносят коронавирусную болезнь в легкой форме - TƏBİB Общество 18:29
Тренинг для предпринимателей от Международного Банка Азербайджана Экономика 18:27
В Азербайджане создаются единые координационные центры по обращениям военнослужащих, получивших ранения на войне - Указ Политика 18:19
Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2020 г Политика 18:16
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 18:15
Грузия обнародовала экспорт сельхозпродукции в Туркменистан Бизнес 18:14
Одним летним вечером в Баку - романтика под открытым небом (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18:10
В ОАО «Азерхалча» назначен новый заместитель председателя правления Общество 18:04
Азербайджан увеличил экспорт газа Энергетика 18:04
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 17:59
Россельхознадзор разрешил импорт томатов и перца из Ферганской области Узбекистана Узбекистан 17:55
Премьер-министр Казахстана провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» Энергетика 17:55
ЗАО “AzerGold” удостоено престижной премии в номинации Общество 17:54
Судебный процесс над 14 армянскими террористами в Баку будет продолжен 29 июня (ФОТО) Политика 17:54
Президент Ильхам Алиев подписал закон об исполнении госбюджета Азербайджана на 2020 г. Политика 17:46
Международная компания готова инвестировать в лабораторную инфраструктуру КР Кыргызстан 17:41
Таджикистан предлагает ШОС проработать механизм реагирования на угрозы, исходящие из Афганистана Таджикистан 17:41
Грузия обнародовала данные по основным экспортным товарам в Россию Бизнес 17:38
MasterCard планирует в 2021 г. довести безналичный оборот Азербайджана до 40% Экономика 17:31
Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию превысил $94 млн Бизнес 17:24
Завершилась экспедиция азербайджанских военнослужащих на вершину «Зафар» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:18
Блинкен: США обеспокоены отсутствием временного соглашения между Ираном и МАГАТЭ Ядерная программа 17:17
MasterCard планирует вывести Азербайджан в лидеры региона по безналичным платежам Финансы 17:17
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:15
ЕС выделит €5,2 млрд на сирийских беженцев в Турции, Ливане и Иордании до 2024 года Европа 17:13
Строительство грузинского участка ж/д магистрали Баку – Тбилиси – Карс завершено более чем на 80% Транспорт 17:10
Макрон: Франция и ФРГ высказались на саммите ЕС за единый подход Европы к отношениям с РФ Европа 17:09
Завтра в Азербайджане активируют портал icaze.e-gov.az для разрешений на проведение торжественных церемоний (ВИДЕО) Общество 17:09
Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения здания во Флориде США 17:07
В TƏBİB оценили вероятность проникновения "индийского" штамма коронавируса в Азербайджан Общество 16:57
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 30 квартир (ФОТО) Общество 16:55
Во всех муниципалитетах Грузии появятся новые туристические центры Бизнес 16:44
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:41
В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 человек Общество 16:37
Эксперт назвал главных конкурентов электрокаров Транспорт 16:33
Личный состав Минобороны Азербайджана посетил Вторую Аллею почетного захоронения (ФОТО) Общество 16:33
В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции Бизнес 16:30
Узбекистан усиливает карантинные ограничения Узбекистан 16:29
ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях Общество 16:25
В Грузии планомерно реализуется политика развития сёл и сельского хозяйства Бизнес 16:25
Состоялась презентация павильона Азербайджана на всемирной выставке Expo 2020 Dubai (ФОТО) Общество 16:23
Рябков: Договоренность по ядерной сделке с Ираном находится "в пределах досягаемости" Ядерная программа 16:22
Из Турции впервые в Азербайджан – названы номинанты на "Золотую пальмовую ветвь" (ФОТО) Социум 16:17
Пресечен ввоз из Ирана в Азербайджан около 70 кг наркотиков (ФОТО) Происшествия 16:06
В Баку и Абшеронском районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО) Экономика 16:04
Грузия увеличивает производство стекла и пластика Финансы 15:55
"Сирийские арабские авиалинии" возобновят полеты в Абу-Даби с 30 июня Арабские страны 15:45
Новому аэропорту Туркменистана выдан сертификат соответствия международным стандартам Строительство 15:43
Седовласый Эльчин Азизов влюбил в себя юную красавицу из рода Кочубеев (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:41
Узбекско-корейское СП закупит электротехнические изделия Тендеры 15:37
США заявили, что не будут принимать решений по контролю над вооружениями без участия ЕС США 15:37
Евразийский банк развития выступил организатором размещения суверенных облигаций Казахстана Казахстан 15:29
В Азербайджане незначительно вырос объем проблемных кредитов Финансы 15:29
ЕАБР поддержит госпрограмму Казахстана по обеспечению населения доступным жильем Финансы 15:27
В Азербайджане обсудили перспективы производства сыпучих строительных материалов Экономика 15:27
Около 70% жителей ФРГ не исключают начала четвертой волны пандемии Европа 15:25
В Лебапском регионе Туркменистана приступили к переработке урожая коконов шелкопряда Бизнес 15:24
Израильтян вновь обязали носить маски в помещениях через 10 дней после отмены меры Израиль 15:22
Акционеры Toshiba отказались переизбирать главу совета директоров Другие страны 15:22
Канал «Стамбул»: еще один шаг Турции к триумфу Турция 15:22
Азербайджан и Турция вступят в противоборство в киберспорте Спорт 15:17
США импортировали из Турции химпродукцию на сумму свыше $400 млн Бизнес 15:15
Турция почти на 60% увеличила экспорт автомобилей во Францию Транспорт 15:10
В Азербайджане расширен список заболеваний для назначения инвалидности – глава парламентского комитета Общество 15:07
Азербайджан за 5 месяцев сократил экспорт нефти Энергетика 15:02
Названы данные по добыче газа на АЧГ и "Шах Дениз" Энергетика 15:02
Все новости