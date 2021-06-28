Афганские военные совершили еще несколько попыток пересечения границы Узбекистана

Афганские военные продолжают попытки попасть на территорию Узбекистана, перейдя границу. Об этом сообщил 28 июня на брифинге пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Он напомнил о том, что первый случай нарушения границы произошел 23 июня, когда 53 гражданских лица и военных проникли в Узбекистан, но были выдворены из страны. Шерзод Асадов заявил, что с того момента было совершено еще несколько попыток пересечения границы. Последняя из них зафиксирована в субботу, 26 июня.

Согласно национальному законодательству и нормам международного права, все лица, пытавшиеся проникнуть на территорию республики, возвращены обратно в Афганистан.

«В этом отношении неприкосновенность границы Узбекистана не должна подвергаться никакому сомнению», — подчеркнул Асадов.

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Пресс-секретарь президента также анонсировал международную конференцию, которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля. По словам Асадова, в ходе конференции будут рассмотрены многие вопросы, касающиеся Афганистана.