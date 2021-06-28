Турция опередила Россию и Китай по числу новых открытых компаний в Узбекистане
В текущем году Турция заняла первое место в Узбекистане по новым открытым фирмам с участием их капитала. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе Узбекско-Турецкого бизнес-форума, передает Trend со ссылкой на Kapital.uz.
По словам министра, в основном эти предприятия работают в текстильной, обувной, строительной, сельскохозяйственной, электротехнической сферах и ряде других отраслей.
Согласно данным Госкомстата, за пять месяцев 2021 года с участием турецкого капитала было создано 201 предприятие. По числу новых фирм страна опередила Россию (158) и Китай (121). В прошлом году лидером была РФ.
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