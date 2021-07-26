Назначен посол Узбекистана в Бразилии

Жавлон Вахабов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистан Узбекистана в Бразилии, передает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в США.

Согласно информации, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов вручил копии верительных грамот о своем назначении в качестве чрезвычайного и полномочного посла Узбекистан в Бразилии с резиденцией в Вашингтоне послу Бразилии в США Нестору Форстеру.

Сообщается, что Форстер подтвердил готовность приложить все необходимые усилия для всестороннего наращивания узбекско-бразильских отношений, заинтересованность в проработке совместных торгово-экономических проектов в области сельского хозяйства, промышленности и машиностроения, а также наладить партнерские связи в сфере подготовки кадров.

Как отметил Форстер, значительные достижения Узбекистана по всестороннему развитию страны за столь короткое время впечатляют и существенно повышают привлекательность республики для иностранных партнеров.

Также, по его словам, между Узбекистаном и Бразилией имеется огромный нераскрытый потенциал во многих сферах, который необходимо совместными усилиями реализовать.

Кроме того, посол положительно оценил новые условия ведения бизнеса в Узбекистане, предоставляемые правительством льготы и преференции для иностранных инвесторов, заинтересованных, как во вхождении на рынок страны, так и импорте продукции лёгкой промышленности, а также сельского хозяйства.

Форстер также интересовался текущей динамикой в Центральной Азии, в частности, политикой добрососедства Узбекистана в регионе, направленной на налаживание тесных отношений с соседними государствами, в том числе с Афганистаном, укрепление транспортно-логистической взаимосвязанности региона, а также стимулирование торгово-экономических связей между представителями деловых кругов.

В ходе переговоров, бразильский дипломат приветствовал обращение узбекской стороны в Организацию американских государств с целью получения статуса страны-наблюдателя в ОАГ (Организация американских государств). По его мнению, участие Узбекистана в процессах ОАГ будет способствовать налаживанию более тесных партнерских связей со странами-членами данной организации.

Торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Бразилией активно развивается, за последние два года объем торгового оборота между нашими странами вырос на 78 процентов, а экспорт отечественных товаров в крупнейшую экономику Латинской Америки увеличился в семь раз.