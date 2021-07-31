Узбекистан и Япония обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных Дел Узбекистана.

Согласно информации, специальный представитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным Послом Японии Ёшинори Фуджиямой.

Как отмечается, японская сторона дала высокую оценку нынешнему уровню двусторонних отношений, а также поздравил с успешным проведением Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая будет способствовать укреплению межрегиональной взаимосвязанности.

Помимо этого, в ходе встречи стороны обсудили усилия двух стран по расширению сотрудничества на афганском направлении, в частности взаимодействие в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане, а также вовлечении страны в региональные интеграционные процессы.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане и по содействию мирному политическому процессу в этой стране.