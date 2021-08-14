Узбекистан получил партию вакцины AstraZeneca из Франции
В Узбекистан из Франции доставили очередную партию вакцины AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.
Согласно информации представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане, партия с 276 480 дозами вакцины от коронавируса AstraZeneca, переданных правительством Франции, была доставлена в Узбекистан через платформу COVAX.
Таким образом, общий объем ввезенных в страну вакцин достиг 14 млн 856 тыс. 540 доз, из них:
- 370 000 доз «Спутник V»,
- 986 480 доз AstraZeneca,
- 10 500 000 доз ZF-UZ-VAC2001,
- 3 000 060 доз Moderna.
Напомним, что по состоянию на 12 августа в общей сложности в процессах вакцинации было использовано 11 651 161 доз вакцины. Полностью вакцинированными от коронавируса в Узбекистане являются 1 380 457 человек.
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