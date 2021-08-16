Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство

Узбекистан 16 августа 2021 16:27 (UTC+04:00)
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Турецкий порт Амбарли перевалил с начала года свыше 11 млн тонн грузов
Турецкий порт Амбарли перевалил с начала года свыше 11 млн тонн грузов
Кыргызстан сможет принять около 1,2 тыс. этнических кыргызов из Афганистана
Кыргызстан сможет принять около 1,2 тыс. этнических кыргызов из Афганистана
Турецкий порт Гемлик перевалил с начала года более 7,5 млн тонн грузов
Турецкий порт Гемлик перевалил с начала года более 7,5 млн тонн грузов
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Прямые зарубежные инвестиции в Грузию сократились более чем наполовину Бизнес 17:23
США приостановили эвакуацию из Кабула США 17:09
Для строительства IGB запрошены средства в размере до 9 млн евро Энергетика 17:00
Туркменистан увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию Бизнес 16:59
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 16:54
ИКГФ Азербайджана направит почти 50 тыс. манатов на консалтинговые услуги Бизнес 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:48
Продлевается период тестирования приложения IATA Travel Pass на рейсах AZAL Общество 16:47
В Азербайджане за сутки выявлен 1 851 случай заражения коронавирусом, выздоровели 402 человека Общество 16:41
Из Турции в Азербайджан вернулась первая группа из 165 пожарных – МЧС Общество 16:38
Средняя зарплата в Израиле достигла рекордного показателя Израиль 16:36
ОАО "Грузинская железная дорога" отчиталось о росте доходов в I полугодии Транспорт 16:35
Россия планирует увеличить число регулярных рейсов в Таджикистан Таджикистан 16:29
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство Узбекистан 16:27
AccessBank объявляет тендер Экономика 16:24
Туркменистан и Румыния определят более широкий спектр сотрудничества Бизнес 16:24
В Кыргызстане цены на цемент выросли на 26,3 процента Кыргызстан 16:16
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital Финансы 16:13
Состоялась поездка делегации Союза молодых дипломатов Азербайджана в Губинский район при поддержке «АзИз» (ФОТО) Общество 16:07
Румыния назвала основные данные по товарообороту с Туркменистаном Бизнес 16:04
В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг - минсвязи ИКТ 15:58
Дело Эльдара Гасанова направлено в суд Общество 15:54
Азербайджан занял второе место в товарообороте Ирана с прикаспийскими странами Экономика 15:54
Международный саммит для ИТ-директоров IDC CIO Summit 2021 Общество 15:50
Названо имя представительницы Азербайджана на "Детском Евровидении-2021" (ФОТО) Культура 15:49
Обнародованы показатели производства химпродукции в Азербайджане Экономика 15:42
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Международного фестиваля в Турции Культура 15:39
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $17 млрд Экономика 15:39
Саудовская Аравия успешно эвакуировала всех сотрудников своего посольства в Кабуле Арабские страны 15:38
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Индонезии с Днем независимости Политика 15:35
Экспорт нефтяного кокса из Азербайджана превысил 170 тыс. тонн Энергетика 15:33
Израиль увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 60% Турция 15:32
Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности Россия 15:31
Первая партия бронированных армейских вездеходов американского производства поступила в Литву США 15:30
Турецкий порт Бандырма принял с начала года свыше 500 судов Турция 15:30
В Азербайджане с начала лета было зарегистрировано более 40 обращений в связи с солнечным ударом Общество 15:28
Посольство Таджикистана в городе Кабул продолжает работать в штатном режиме — МИД Таджикистан 15:26
Турецкий порт Амбарли перевалил с начала года свыше 11 млн тонн грузов Турция 15:26
Кыргызстан сможет принять около 1,2 тыс. этнических кыргызов из Афганистана Кыргызстан 15:25
Азербайджан за год увеличил экспорт в Евросоюз Бизнес 15:21
Иран прилагает усилия для обеспечения стабильности в Афганистане Иран 15:20
Объем грузоперевозок аэропорта Анталии превысил 90 тыс. тонн Турция 15:18
В Грузии вырос объем грузовых перевозок Транспорт 15:14
Турецкий порт Гемлик перевалил с начала года более 7,5 млн тонн грузов Турция 15:06
Турецкий порт BOTAŞ перевалил с начала года более 7 млн тонн грузов Турция 15:06
Группа азербайджанских пожарных, отправленных в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулась на родину (ФОТО) Азербайджан 15:03
Азербайджан увеличил экспорт газа более чем наполовину Энергетика 14:51
НПЗ в Узбекистане продлил тендер на приобретение предохранительных клапанов Тендеры 14:51
Россия в разы увеличила экспорт меда в Азербайджан Экономика 14:39
Maire Tecnimont более чем на 90% завершила производство и поставку материалов для Бакинского НПЗ Энергетика 14:32
В полуфинал ЧМ по борьбе в России вышли 4 азербайджанских спортсмена Общество 14:26
Азербайджан незначительно сократил экспорт нефти Энергетика 14:20
В настоящее время жизням азербайджанских миротворцев в Афганистане ничто не угрожает - минобороны Политика 14:16
Узбекистан экспортировал в Азербайджан текстильную продукцию более чем на $9 млн Узбекистан 14:11
«КазМунайГаз» лидирует в рейтинге компаний по раскрытию нефинансовой информации в корпоративных отчетах Казахстан 13:59
В Азербайджане в разы выросло кредитование сферы снабжения электроэнергией, газом, паром и водой Финансы 13:50
Обнародованы контейнерные перевозки по фидерной линии Актау-Баку-Актау Транспорт 13:47
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили миротворческую миссию своих стран в Афганистане Политика 13:41
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 13:37
Главы НПО Азербайджана находятся в Агдаме (ФОТО) Политика 13:31
Несоблюдение Арменией своих обязательств мешает восстановлению мира в регионе - эксперт Политика 13:27
«Лаборатория Касперского»: каждый шестой пользователь сервисов знакомств становился жертвой онлайн-преследования ИКТ 13:16
"Последняя игра" Зульфии Ханбабаевой, или Как не застрять в прошлом (ВИДЕО) Звёздный мир 13:10
Еще 96 га освобожденных территорий Азербайджана очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов Политика 13:08
Узбекская компания отгрузила первую партию арахиса в Великобританию Узбекистан 12:56
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны Политика 12:55
Туркменский госконцерн закупит общезаводское оборудование Тендеры 12:49
Азербайджан увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию Бизнес 12:48
В Казахстане инфляция за июль 2021 года составила 0.7 процента Казахстан 12:42
Филиал итальянской нефтегазовой компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 12:35
Сборы по добровольному медстрахованию в Азербайджане незначительно сократились за год Финансы 12:33
Вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию – зампред комитета Милли Меджлиса Общество 12:29
Азербайджан будет представлен на международной оборонной выставке IDEF-2021 в Турции Политика 12:12
Трудовая миграция из Турции в Азербайджан значительно сократилась с начала года Турция 11:52
В Баку пройдет концерт, приуроченный к 79-летию со дня рождения Муслима Магомаева Культура 11:44
Сделки в инвалюте на госбирже Туркменистана превысили $5 млн Бизнес 11:41
Распространенная Арменией информация о гибели азербайджанского военнослужащего в районе Гарагеля не соответствует действительности – минобороны Политика 11:37
В настоящее время в Афганистане нет гражданских лиц Азербайджана - МИД Политика 11:34
ОАО "Азеркосмос" подписало контракт на сумму более 100 тыс. манатов ИКТ 11:25
ЕБРР утвердил выделение двух кредитов азербайджанскому банку Финансы 11:22
На пути к Пику Ленина – велопутешественник Рамиль Зиядов "взял" высоту в 6 100 метров над уровнем моря (ФОТО) Социум 11:22
Индекс потребительских цен в Азербайджане сохраняется в пределах целевого коридора Центробанка Финансы 11:07
До конца года в Узбекистане будут реализованы около 10 энергетических проектов Энергетика 11:03
Первый Азербайджанский спортсмен на Чемпионате Мира (ФОТО) Общество 11:00
Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций - Мэтью Брайза Политика 10:58
Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!» Экономика 10:50
ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении – минобороны Политика 10:41
Азербайджанская IT-компания планирует выйти на глобальные рынки Экономика 10:31
Вопрос открытия Зангезурского коридора продиктован новой реальностью - азербайджанский депутат Политика 10:25
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:23
Турецкий порт BOTAŞ с начала года принял более 600 судов Турция 10:21
Решения азербайджанской ИТ-компании дают возможность перевести бизнес в цифровую плоскость Экономика 10:06
В Туркменистане рассматривают возможность строительства нового частного химзавода Строительство 10:00
В Азербайджане сократилось кредитование сферы транспорта и связи Финансы 09:56
Китайская вакцина Sinopharm доставлена в столицу Казахстана Казахстан 09:51
Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 являются нормальным явлением - азербайджанский врач Общество 09:50
В Азербайджане с сегодняшнего дня соцуслугами могут воспользоваться только обладатели COVID-паспортов Общество 09:37
Грузооборот международного аэропорта на западе Турции превысил 36 тыс. тонн Турция 09:32
В Узбекистане выявлено еще 877 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 09:30
Граждане Ирана активно приобретают недвижимость в Турции Турция 09:28
Все новости