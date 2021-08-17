Узбекистан и Германия обсудили сотрудничество по вопросам эвакуации граждан из Афганистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германских многоплановых отношений, а также обсуждены наиболее важные аспекты регионального взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено развитию ситуации в Афганистане. Отмечено, что эскалация военно-политической напряженности в этой стране может оказать серьезное негативное воздействие на состояние региональной и международной безопасности.

Достигнута договоренность о тесной координации совместных усилий по содействию мирному урегулированию афганской проблемы и поддержании регулярных политических консультаций по обстановке в регионе.

Будет также продолжено сотрудничество по вопросам эвакуации немецких граждан из Афганистана.