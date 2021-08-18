Посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Литвы

17 августа 2021 год Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Литве с резиденцией в Риге Кадамбай Султанов вручил верительные грамоты Президенту Литвы Гитанасу Науседе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИДа Узбекистана.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в ходе беседы Президент Литвы позитивно оценил политический диалог между Ташкентом и Вильнюсом и тенденции развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особо подчеркнуто, что среди государств-членов ЕС Литва стала вторым после Германии крупнейшим торговым партнером Узбекистана по итогам 2020 года.

Посол Узбекистана подробно информировал о достигнутых за последние годы результатах масштабных преобразований в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева, перспективных направлениях узбекско-литовского сотрудничества и вопросах регионального развития.

Президент Литвы заявил, что в Вильнюсе высоко оценивают осуществляемые реформы в Узбекистане, результаты которых приветствуются всеми странами Европейского союза.

Высказано мнение, что планируемое подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве существенно активизирует всестороннее партнерство между Узбекистаном и ЕС.