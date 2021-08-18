Иран существенно нарастил поставки чая в Узбекистан

За шесть месяцев этого года импорт чая из Ирана в Узбекистан достиг 575,7 тон, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Согласно комитету, за шесть месяцев этого года Узбекистан импортировал из 20 зарубежных стран 15,3 тысячи тонн чая на $20,2 млн.

Отмечается, что по сравнению с тем же периодом прошлого года рост был на $2,7 млн (+15,4 процента).

Основным поставщиком товара стал Китай. Из Китая в Узбекистан завезли 12,1 тысячи тон чая. На втором месте Кения (1,1 тысячи тон).

Существенно нарастил поставки Иран. За восемь месяцев прошлого года импорт составил 369,1 тон, а в этом году только за шесть месяцев импорт иранского чая достиг 575,7 т.

Также Узбекистан завозил чай из Индонезии (347,4 тон), Индии (337,4 тон), Вьетнама (254,6 тон), России (216,9 тон), Шри-Ланки (211,4 тон) и ОАЭ (148,9 тон).

По данным Госкомстата, за шесть месяцев Узбекистан в целом импортировал товаров и услуг почти на $11 млрд, что на 14,3% больше, чем за тот же период прошлого года.