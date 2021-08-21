Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство

БАКУ /Trend/ - Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов и передового опыта Всемирной таможенной организации.

Об этом сообщили Trend в посольстве Швейцарии в Узбекистане.

Как отметили в дипмиссии, Швейцария высоко оценивает проводимые в Узбекистане экономические реформы и рассматривает их в качестве возможности для расширения двусторонних торговых отношений.

Комментируя крупные проекты, реализуемые в настоящее время с Узбекистаном, в посольстве сообщили, что в торгово - экономической сфере правительство Швейцарии финансирует "Глобальную программу содействия международной торговле (Программа GTFP), осуществляемую Всемирной таможенной организацией.

"Цель программы состоит в том, чтобы оказать поддержку странам - партнерам, в том числе и Узбекистану, в укреплении организационного и технического потенциала, применении международных стандартов и передового опыта, в частности, Всемирной таможенной и Всемирной торговой организаций", - сказали в дипмиссии.

По ее данным, посольство Швейцарии в Ташкенте поддерживает контакты со швейцарскими компаниями, работающими в Узбекистане, и имеет информацию об узбекских компаниях, наладивших торговлю со Швейцарией.

"Швейцарские компании в Узбекистане в основном осуществляют деятельность в сферах водного, сельского хозяйства, машиностроения и фармацевтики", - сказали в диппредставительстве.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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