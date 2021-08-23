Предприятиями Узбекистана произведено промышленной продукции на сумму в $22 млрд.

В январе-июле 2021 года предприятиями Узбекистана произведено промышленной продукции на 233,8 трлн. сумов ($22 миллиарда), передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

В структуре производства наибольший удельный вес приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (82,5 процента), объем производства которой составил 192,8 триллиона сумов ($18 миллиардов).

Основными факторами роста физического объема промышленного производства стало его увеличение на предприятиях горнодобывающей промышленности на 7,9 процента, обрабатывающей промышленности – на 9,1 процента, электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха – на 11 процента.

Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь-июль 2021 года, составил 22,5 триллиона сумов ($2,1 миллиарда), или 9,6 процента от общего объема промышленности.

В структуре обрабатывающей промышленности удельный вес высокотехнологичных отраслей составил 2,5 процента (1,6 процента за январь-июль 2020 года), средне-высокотехнологичных – 20,3 процента (24,3 процента), средненизкотехнологичных – 41,0 процента (39,1 процента) и низкотехнологичных – 36,2 процента (35 процента).

В объёме обрабатывающей промышленности удельный вес предприятий по производству, ремонту, сборке машин и оборудования, производству автомобилей, прицепов, полуприцепов и другой готовой продукции составил 17,4 процента (индекс физического объема к январю-июлю 2020 года составил 0,9 процента), металлургической промышленности – 27,8 процента (13,4 процента), предприятий по производству текстильной, швейной и кожевенной продукции – 17,3 процента (21,0 процента), по выпуску продуктов питания, напитков и табачных изделий – 16,3 процента (7,1 процента), предприятий по производству химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий –9,5 процента (6,2 процента).