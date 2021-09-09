Узбекистан получит вакцины против коронавируса Pfizer и AstraZeneca
В ближайшее время в Узбекистан доставят 1,2 млн доз вакцины против коронавируса Pfizer и 600 тыс. доз AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kursiv.uz, сообщает пресс-служба Минздрава.
На сегодня в стране используются несколько типов препаратов против COVID-19: ZF-UZ-VAC2001, AstraZeneca, Sputnik V, Moderna. Использовано 15,9 млн доз вакцин, полностью привились 2,7 млн человек.
Ранее «Курсив» писал, что в начале сентября в Узбекистан доставили очередную партию узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 на 3 млн доз.
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