Узбекистан получит вакцины против коронавируса Pfizer и AstraZeneca

В ближайшее время в Узбекистан доставят 1,2 млн доз вакцины против коронавируса Pfizer и 600 тыс. доз AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kursiv.uz, сообщает пресс-служба Минздрава.

На сегодня в стране используются несколько типов препаратов против COVID-19: ZF-UZ-VAC2001, AstraZeneca, Sputnik V, Moderna. Использовано 15,9 млн доз вакцин, полностью привились 2,7 млн человек.

Ранее «Курсив» писал, что в начале сентября в Узбекистан доставили очередную партию узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 на 3 млн доз.