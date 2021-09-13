Польша передала Узбекистану новую партию вакцины AstraZeneca

13 сентября в Ташкент доставлено 252 тысячи доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, выделенной безвозмездно правительством Польши, сообщило УзА, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Груз Министерству здравоохранения Узбекистана передали государственный секретарь, руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, а также глава Агентства стратегических запасов Михал Кучмеровски.

По данным Минздрава, вакцина будет распределена по регионам страны и должна быть использована в течение 40 дней.

В рамках визита в Узбекистан запланированы переговоры польских официальных лиц в Совете безопасности при президенте, МИДе, Минобороны и Институте стратегических и межрегиональных исследований.

Переговоры затронут, помимо прочего, ситуацию в Афганистане. В августе Ташкент дал разрешение Варшаве на использование аэропорта Навои для эвакуации из Кабула граждан Польши и других стран, в том числе Афганистана, а также представителей международных организаций. Эвакуируемые доставлялись военными самолётами из Кабула в Навои, а оттуда польской авиакомпанией LOT - в Варшаву.