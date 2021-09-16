Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 16 сентября

БАКУ/ Trend/- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 166,644 , сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 619 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлен 231 человек с коронавирусом, 136 человека в Ташкентской области.

По другим регионам: 38 человека в Каракалпакстане, 16 человек в Андижанской области, 6 человек в Бухарской области, 16 человек в Джизакской области, 7 человек в Кашкадарьинской области, 8 человек в Навоийской области, 18 человек в Наманганской области, 54 человек в Самаркандской области, 9 человек в Сырдарьинской области, 11 человек в Сурхандарьинской области, 47 человека в Ферганской области и 22 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 159,444 (+1,067) за прошедший день, а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 6 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1,175.