Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 27 сентября

БАКУ/Trend/- В Узбекистане 26 сентября выявлено 403 новых случая COVID-19, выздоровели 418 пациентов, 3 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 172,493 человека, из них 167,199 выздоровели, 1,225 человек скончались.

В частности, 141 человек с коронавирусом выявлен в городе Ташкенте, 90 человек - в Ташкентской области.

В других регионах: 29 человек в Каракалпакстане, 10 человек в Андижанской области, 6 человек в Бухарской области, 7 человек в Джизакской области, 5 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 15 человек в Наманганской области, 36 человек в Самаркандской области, 9 человек в Сырдарьинской области, 15 человек в Сурхандарьинской области, 29 человек в Ферганской области и 7 человек в Хорезмской области.