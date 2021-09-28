Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 28 сентября

БАКУ/Trend/- В Узбекистане 27 сентября выявлено 406 новых случаев COVID-19, выздоровел 501 пациент, 5 пациентов скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 172,899 человек, из них 167,700 выздоровели, 1230 человек скончались.

В частности, в Ташкенте выявлено 166 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 89 человек.

В других регионах: 9 человек в Каракалпакстане, 16 человек в Андижанской области, 8 человек в Бухарской области, 7 человек в Джизакской области, 4 человека в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 12 человек в Наманганской области, 33 человека в Самаркандской области. , 11 человек в Сырдарьинской области, 5 человек в Сурхандарьинской области, 28 человек в Ферганской области, 13 человек в Хорезмской области.