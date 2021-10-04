Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 4 октября

БАКУ / Trend / - В Узбекистане выявлено 448 новых случаев COVID-19, выздоровели 552 пациента, 2 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 175 715 человек, из них 170 872 выздоровели, 1249 человек скончались.

В частности, 178 человек с коронавирусом выявлены в городе Ташкенте, 114 человек - в Ташкентской области.

В других регионах: 14 человек в Каракалпакстане, 12 человек в Андижанской области, 9 человек в Бухарской области, 6 человек в Джизакской области, 5 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 9 человек в Наманганской области, 50 человек в Самаркандской области. , 9 человек в Сырдарьинской области, 3 человека в Сурхандарьинской области, 27 человек в Ферганской области, 8 человек в Хорезмской области.