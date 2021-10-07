Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 7 октября

БАКУ/Trend/- В Узбекистане выявлено 487 новых случаев COVID-19, 432 пациента выздоровели, 5 пациентов скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 176 964 человека, из них 172 257 выздоровели, 1260 человек скончались.

В частности, в Ташкенте выявлен 221 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 101 человек.

В других регионах: 24 человека в Каракалпакстане, 15 человек в Андижанской области, 7 человек в Бухарской области, 10 человек в Джизакской области, 7 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 14 человек в Наманганской области, 32 человека в Самаркандской области. , 8 человек в Сырдарьинской области, 7 человек в Сурхандарьинской области, 25 человек в Ферганской области, 12 человек в Хорезмской области.

Автор: Фахри Вакилов

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