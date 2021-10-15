В Узбекистане за сутки выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за сутки выявлен 451 новый случай инфицирования COVID-19, 425 человек выздоровели, трое - скончались, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на узбекский минздрав.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 180 162, из них 175 996 человек выздоровели, 1 283 - скончались.

За последние сутки в Ташкенте выявлены 189 случаев инфицирования коронавирусом, Ташкентской области - 89, Каракалпакстане - 11, Андижанской области - 16, Бухарской - девять, Джизакской - 13, Кашкадарьинской - четыре, Навоийской - три, Наманганской - 13, Самаркандской - 42, Сырдарьинской - 11, Сурхандарьинской - четыре, Ферганской - 25, в Хорезмской области - 22.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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