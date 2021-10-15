Названо число вакцинированных от коронавируса в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 233 293 человека, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на узбекский минздрав.

Первую дозу вакцины получили 94 770, вторую - 71 767, третью - 66 756 человек.

По числу использованных за сутки доз вакцины на первом месте Наманганская область (29 484), далее следуют Сурхандарьинская (27 789) и Ташкентская (26 156) области.

До сегодняшнего дня в Узбекистане в целом вакцинированы 23 416 745 человек, из которых 12 595 716 получили первую дозу вакцины, 7 385 311 - вторую и 3 435 718 - третью дозу вакцины.

По числу использованных доз вакцины с начала вакцинации в республике на первом месте Ферганская область (2 523 476), затем следуют Андижанская (2 457 358) и Наманганская (2 451 148) области.

(Автор: Фахри Вакилов, Редактор:

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