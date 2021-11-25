Суммарный регулятивный капитал в Узбекистане вырос за год более чем на 15%
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
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В Баку стартовал первый день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Выражаю глубокую признательность правительству Азербайджана за большую поддержку в проведении на высоком уровне в Баку всех широкомасштабных мероприятий - Али Аль-Хитми
Мошенничество по-чёрному: в преддверии сезонных распродаж и «чёрной пятницы» объём фишинга в сфере онлайн-платежей вырос на 208%
Ж/д оператор Азербайджана планирует сотрудничество по контейнерным перевозкам с одной из немецких компаний
Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана продлило международный тендер
На сессии постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО)
Выражаю глубокую признательность Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за высокий уровень организации 28-х Всемирных соревнований в Баку - Чингиз Гусейнзаде
В Баку состоялась торжественная церемония открытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются - министр
Генпрокуратура Азербайджана о распространении недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией Армении
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная инфраструктура соцобслуживания - замминистра
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с его уважением к разным культурам - посол США