В Узбекистане названы государственные банки-лидеры по объему проблемных кредитов

Узбекистан 4 января 2022 12:19 (UTC+04:00)
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