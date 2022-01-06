Узбекская авиакомпания приостановила рейсы в ряд городов Казахстана

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Алматы – Ташкент и Нукус – Актобе - Нукус, запланированные на 6 января 2022 года, по техническим причинам в аэропортах назначения, сообщает Trend со ссылкой на пресс-центр авиакомпании.

"О днях выполнения рейсов по указанным маршрутам будет сообщено дополнительно", - говорится в информации.

Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть деньги за билеты по месту приобретения или бесплатно перебронировать их на любую свободную дату после возобновления полетов, отмечается в сообщении.

Об отмене рейсов в Алматы объявили и другие узбекские авиакомпании.

В Казахстане 2 января начались протесты, которые к 5 января переросли в беспорядки. СМИ сообщают о захвате протестующими аэропорта Алматы и расширении режима ЧП на всю территорию страны.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

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