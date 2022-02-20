Таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Узбекистан нужно постепенно обнулить – президент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости поэтапного снижения таможенных пошлин на ввоз автомобилей до нулевой ставки, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Глава Узбекистана отметил, что постепенно таможенные пошлины должны быть приведены к нулю. Он сказал, что должна быть конкуренция, чтобы автомобили были дешёвыми и качественными.

Шавкат Мирзиёев отметил, что покупатели не должны ждать автомобиль год, несмотря на предоплату.

«Несправедливо, что наш обычный трудолюбивый гражданин отдаёт кровно заработанные деньги для оборота автопрому на один год», - сказал он.

Напомним, что Президент Узбекистана поручил разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в 2 раза – с 30% до 15%.