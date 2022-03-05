Россельхознадзор отменил ограничения поставки томатов и перца из Узбекистана

Россельхознадзор отменил ранее введенные ограничения на ввоз продукции овощеводства из Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

С 5 марта текущего года Россельхознадзор разрешает поставки продукции овощеводства из ряда стран.

В частности, Россельхознадзор отменил ранее ограничения на поставки томатов и перца из Узбекистана.

«Решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений указанных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС», - отмечает ведомство.