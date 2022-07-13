Минздрав Узбекистана планирует создать платформу цифрового здравоохранения (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - К концу 2022 года министерство здравоохранения Узбекистана планирует создать интероперабельную платформу цифрового здравоохранения, основанную на международных стандартах.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе компании IT-Med министерства здравоохранения Узбекистана по вопросам внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий.

По ее данным, планируется создать комплексную информационную архитектуру для обеспечения операционной совместимости и эффективного, безопасного обмена медицинской информацией между системами и службами здравоохранения.

"В то же время к концу текущего года планируется разработка системы регулирования электронных данных для сферы здравоохранения Узбекистана, разработка плана мониторинга и оценки с целью реализации плана цифрового здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также планируется создание эффективных механизмов сотрудничества между заинтересованными сторонами государственного и частного сектора, обеспечение участия медработников в планировании, проектировании и мониторинге цифровых мер, подготовка плана действий по обучению и поддержке перехода к цифровой среде сотрудников сферы здравоохранения, отметили в пресс-службе.