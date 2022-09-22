Минсельхоз Узбекистана налаживает сотрудничество с "Азеркосмос"

БАКУ /Trend/ - В Министерстве сельского хозяйства Узбекистана состоялась встреча в Управлении развития геоинформационных технологий с начальником коммерческого отдела Azerspace и Azersky ОАО "Азеркосмос", а также с менеджерами группы по обработке космических снимков Azersky.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Узбекистана.

По её данным, на встрече была представлена ​​информация о работе, проделанной ОАО "Азеркосмос" по созданию электронных карт сельскохозяйственных угодий, контролю за всхожестью и развитием посевов хлопка и табака. Также были представлены мнения по прогнозированию урожайности хлопковых полей, классификации засоленных почв, космическому мониторингу теплиц, аграрному страхованию и платформе WebGIS.

Кроме того были рассмотрены проекты цифровизации, реализуемые и координируемые министерством, в том числе Геоинформационная система и первоочередные задачи по ее совершенствованию, системы, входящие в состав платформы «Цифровое сельское хозяйство» и находящиеся в стадии разработки.

Также были затронуты вопросы расширения использования технологий дистанционного зондирования и искусственного интеллекта. Обсуждено текущее состояние пилотного проекта по приему и анализу космических изображений высокого разрешения, реализуемого совместно с Агентством космических исследований и технологий Узбекистана, а также согласованы вопросы налаживания сотрудничества с ОАО «Азеркосмос», говорится в сообщении.