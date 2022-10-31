Узбекская авиакомпания запустила рейсы из Ферганы в Дубай

БАКУ /Trend - 30 октября 2022 года авиакомпания "Uzbekistan Airways" выполнила первый рейс по направлению Фергана – Дубай – Фергана, передает Trend в понедельник со ссылкой на компанию.

Согласно информации, рейс выполнялся на воздушном судне Airbus 320.

"Открытие данного рейса стало третьим этапом развития хаба «Восточный». По мере роста спроса на перелеты из Ферганской долины Uzbekistan Airways с января 2022 года начала развивать хаб «Восточный». Основная цель данного хаба - создать комфортные и выгодные условия для вылетающих из Намангана и Ферганы", - говорится в сообщении.

Увеличение рейсов из Узбекистана в ОАЭ послужит укреплению межгосударственных отношений в сферах экономики, культурных связей, транспорта и логистики и по обмену опыта в области туризма. А привлечение туристов в Ферганскую долину даст возможность улучшить инфраструктуру и туризм в этом регионе, отметили в компании.