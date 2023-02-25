Китайские компании инвестируют в строительство солнечных электростанций в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Китайские компании Huaneng renewables Corporation и Poly Technologies стали инвесторами в проекте строительства солнечных электростанций в Узбекистане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Узбекистана.

Сообщается, что Узбекистан и китайские компании подписали инвестиционное соглашение, согласно которому компании выделят на проект строительства 2 миллиарда долларов.

Солнечные электростанции общей мощностью 2000 МВт будут построены в Джизакской и Ташкентской областях Узбекистана. Станции будут вырабатывать 5 млрд кВт*ч электроэнергии в год и экономить 1,3 млрд кубометров природного газа.

В министерстве отметили, что электростанции планируют запустить к концу текущего года, в то время как их работа на полную мощность ожидается в 2024 году.

Ранее, 15 февраля, Узбекистан и Китайская энергетическая инжиниринговая корпорация (CEEC или Energy China) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству упомянутых солнечных электростанций в Узбекистане.

Кроме того, в январе Узбекистан ввел в эксплуатацию новую солнечную электростанцию мощностью 35 МВт на территории здания компании Uzbekistan GTL в Ташкенте. Солнечная электростанция компании Uzbekistan GTL будет вырабатывать 115 000 кВт*ч электроэнергии в год.