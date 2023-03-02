UzAuto Motors планирует расширить сотрудничество с азербайджанским заводом

БАКУ /Trend/ - Узбекская UzAuto Motors и азербайджанский завод по производству автомобилей Azermash намерены увеличить совместное производство автомобилей Chevrolet.

Об этом сообщила Trend пресс-секретарь АО "Узавтосаноат" Зумрад Шаджалилова.

По словам Шаджалиловой, 17 сентября 2021 года UzAuto Motors совместно с Azermash запустили SKD (крупноузловая сборка) производство автомобилей Chevrolet в Гаджигабульском районе Азербайджана.

"С 2021 года в Азербайджане было произведено около 2 700 единиц автомобилей Chevrolet. В этом году автопроизводители обеих стран поставили задачу увеличить производство до 5 000 автомобилей путем перехода от SKD к полному производственному циклу", - отметила она.

Шахджалилова подчеркнула, что полный производственный цикл будет включать в себя локализацию сборки автомобильных компонентов, таких как приборные панели, выхлопные системы, компоненты шасси и т.д.

Она добавила, что в ближайшем будущем узбекский автопроизводитель планирует запустить производство автомобилей Chevrolet новой модели в Азербайджане.

"UzAuto Motors в 2023 году запустило производство новых моделей автомобилей Chevrolet Onix. Автопроизводитель планирует выпустить более 50 000 единиц этой модели в 2023 году. К концу марта Узбекистан планирует запустить производство автомобилей Chevrolet Onix на заводе Azermash методом полуразборки", - отметила Шахджалилова.

Ранее источник в правительстве Узбекистана сообщил Trend, что в рамках конгломерата предполагается сотрудничество между узбекской компанией UzAuto Motors, азербайджанским заводом по производству автомобилей "Азермаш" и ТОО "Сарыарка Автопром", крупнейшим предприятием по производству автомобилей в Казахстане. Данные компании уже несколько лет собирают автомобили Chevrolet из деталей, поставляемых Узбекистаном.

В июне 2022 года председателем правления "Азермаш" Эмином Ахундовым и заместителем председателя "УзАвтоСаноат" Сардором Таджиевым был подписан меморандум о локализации производства автомобилей в Азербайджане.