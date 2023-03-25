ФАО реализует в Узбекистане новый проект в сфере борьбы с деградацией земель

БАКУ/Trend/ - Состоялось заседание Координационного комитета нового проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – Программы по оценке влияния на продовольственные системы, использование и восстановление земель в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Сообщается, что в ходе заседания были обсуждены цели и задачи проекта, рассмотрен и утвержден план работы и бюджет на нынешний год, а также представлены стратегия и дальнейшие шаги по реализации проекта.

Кроме того, во время заседания стало известно, что в результате реализации проекта в Узбекистане планируется сокращение выбросов углекислого газа на один миллион тонн, внедрение усовершенствованных методов управления земельными ресурсами на 300 тысячах гектаров проектных территорий с преобладанием пшеницы, экологическое восстановление 50 тысяч га земель и способствовать сохранению биоразнообразия на еще 50 тысячах га.

Проект будет осуществляться при поддержке Глобального Экологического Фонда и направлен на продвижение устойчивого сельскохозяйственного производства для сохранения экосистем и борьбы с деградацией земель.

Цель проекта - стимулирование масштабного внедрения высокоэффективных технологий землепользования и природоохранных подходов, а также поощрение производства экологически чистых производственно-сбытовых цепочек для осуществления перехода от деградации экосистем к устойчивому управлению с получением многочисленных преимуществ.

Отметим, что в результате проекта ожидается, что к 2026 году биологическое разнообразие Узбекистана будет обогащено во всех секторах и ландшафтах, будут усовершенствованы продовольственные системы, землепользование и восстановление, а управление ими будет более эффективным.