Турция и Узбекистан нацелены увеличить уровень взаимной торговли – посол

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и Турция поставили перед собой цель в ближайшем будущем довести уровень товарооборота до 5 миллиардов в год.

Об этом в эксклюзивном интервью TurkicWorld рассказал посол Турции в Узбекистане Олган Бекар.

По словам посла, даже в разгар пандемии Covid-19, уровень взаимной торговли между странами продолжал демонстрировать положительную динамику.

"В 2021 году товарооборот между Турцией и Узбекистаном превысил 3,6 миллиарда долларов, и нам удалось сохранить эту цифру и в 2022 году. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы достичь показателя 5 миллиардов долларов в краткосрочной, 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе",- сказал посол.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики Узбекистана, с января по февраль 2023 года, товарооборот между Узбекистаном и Турцией составил 547.7 миллионов, увеличившись на 5.7 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (518,1 млн долларов США).

Экспорт Узбекистана в Турцию за отчетный период составил 222.7 миллионов долларов, сократившись на 6.3 процента по сравнению с показателем за первые два месяца 2022 года (237.8 миллионов долларов). За отчетный период, Узбекистан импортировал из Турции товаров и услуг на сумму 325 миллионов долларов.