Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)

Узбекистан Материалы 28 апреля 2023 09:48 (UTC +04:00)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023).

Как передает в пятницу корреспондент Trend, в ходе запланированных панельных дискуссий участники мероприятия планируют обсудить широкий ряд вопросов, начиная от потенциала Ташкента как международного финансового центра, бизнес-возможностей, электронной коммерции, перспектив углубления сотрудничества между странами СНГ, до вопросов энергетики, промышленности, «умных» инвестиций и сельского хозяйства.

Также ожидается подписание ряда инвестиционных соглашений.

Отметим, что на открытии мероприятия, состоявшемся накануне, 27 апреля, с приветственной речью выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Затем состоялась пленарная сессия.

Ташкентский международный инвестиционный форум - это масштабная диалоговая площадка для всего Центральноазиатского региона, позволяющая представить инвестиционный потенциал Узбекистана международным инвестиционным и деловым сообществам.

Целью форума является привлечение руководителей крупных иностранных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний, заинтересованных в интеграции в динамично развивающийся рынок Узбекистана.

В TIIF-2023 принимают участие свыше 2500 человек из таких стран, как США, страны ЕС, Великобритания, СНГ, Турция, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Египет, страны Ближнего Востока.

Для сравнения, в прошлом году заявки для участия подали более 1,5 тысячи человек.

В этом году запланированы 28 панельных сессий и «круглых столов», ряд церемоний подписания крупных инвестиционных соглашений и торговых контрактов, дискуссий по актуальным темам делового мира, в том числе тенденциям развития инвестиционного сектора, цифровизации финансовых институтов, современной денежно-кредитной политике. В них примут участие более 150 спикеров.

Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Проходит второй день Ташкентского международного инвестиционного форума (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости