УРГЕНЧ /Trend/ - Изменения в Конституцию откроют новые возможности для Узбекистана.

Как передает корреспондент Trend, об этом в воскресенье в интервью азербайджанским журналистам сказала житель Ургенча Улугбек Адамбаев.

«Эти изменения, которые вносят в конституцию очень положительно повлияют на нашу молодежь и дадут нам новые возможности. Также много возможностей будут предоставлены именно учителям. Поэтому, являясь педагогом, я тоже приехал, чтобы отдать свой голос. Исходят из этого, я сегодня сделал свой выбор», - сказал он.

Напомним, что 30 апреля в Узбекистане проходит референдум в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.