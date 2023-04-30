Узбекистанцы продолжают приходить на референдум семьями (ФОТО)

УРГЕНЧ /Trend/ - Каждый гражданин должен прийти на референдум и выразить свое мнение.

Об этом в воскресенье корреспонденту Trend сказала жительница Ургенча Атабаева Наргиза.

«Сегодня мы голосуем впервые. Я пришла на референдум со своим сыном. Это событие очень важно для всех узбекистанцев. Мы ценим все, что делает наше государство для своего народа», - сказала она.

Напомним, что 30 апреля в Узбекистане проходит референдум в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.