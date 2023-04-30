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Узбекистанцы продолжают приходить на референдум семьями (ФОТО)

Узбекистан Материалы 30 апреля 2023 18:49 (UTC +04:00)
Узбекистанцы продолжают приходить на референдум семьями (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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УРГЕНЧ /Trend/ - Каждый гражданин должен прийти на референдум и выразить свое мнение.

Об этом в воскресенье корреспонденту Trend сказала жительница Ургенча Атабаева Наргиза.

«Сегодня мы голосуем впервые. Я пришла на референдум со своим сыном. Это событие очень важно для всех узбекистанцев. Мы ценим все, что делает наше государство для своего народа», - сказала она.

Напомним, что 30 апреля в Узбекистане проходит референдум в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.

Узбекистанцы продолжают приходить на референдум семьями (ФОТО)
Узбекистанцы продолжают приходить на референдум семьями (ФОТО)
Узбекистанцы продолжают приходить на референдум семьями (ФОТО)
Узбекистанцы продолжают приходить на референдум семьями (ФОТО)
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