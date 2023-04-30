Правительство Узбекистана делает все на благо народа - житель Ургенча

УРГЕНЧ /Trend/ - Правительство Узбекистана делает все на благо народа.

Как передает корреспондент Trend, об этом в интервью азербайджанским журналистам сказал житель Ургенча Алишер Абираджабов.

«Сегодня мы участвуем в очень важном политическом процессе для нашей страны. Правительство Узбекистана повышает внимание к социальным реформам. Все изменения происходят в интересах людей и ради нашего светлого будущего. Мы с моей семьей тоже не остались в стороне и пришли отдать свой голос», - сказал он.

Напомним, что 30 апреля в Узбекистане проходит референдум в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.