Électricité de France о поддержке развития гидроэнергетики в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - Французская компания Électricité de France (EDF) стремится поддержать гидроэнергетические проекты в Узбекистане.

Об этом Trend сказал генеральный директор EDF в Центральной Азии Пьер-Поль Антуниссенс.

"Мы рассматриваем все предлагаемые возможности. Мы считаем, что в Узбекистане существует огромный потенциал для развития гидроэнергетических проектов, и не только в Узбекистане, но и в Кыргызстане и Таджикистане. Горная территория позволяет реализовать эти проекты. Возможно улучшить существующую гидроэнергетическую инфраструктуру в Узбекистане и создать насосные хранилища и новые технологии. Мы уже подписали несколько соглашений о сотрудничестве в этой области с министерством энергетики Узбекистана", - сказал он.

Говоря о текущем проекте EDF в Узбекистане, парогазовой электростанции "Сырдарья 2", Антеуниссенс отметил, что этот проект мощностью 1600 МВт очень важен и необходим на данный момент.

"Наши коллеги приехали сюда из Парижа, чтобы подписать самый первый контракт, который у нас есть в этой стране, по проекту "Сырдарья-2", и год спустя мы посетили страну снова, чтобы подписать финансовое завершение этого проекта, так что сейчас мы уже запустили процесс строительства. На строительство уйдет от двух до трех лет", - отметил генеральный директор.

Антеуниссенс также отметил, что хотя на настоящее время сотрудничество в области атомной энергетики с Узбекистаном не налажено, EDF при возможности рассмотрит эту сферу.

"Франция не участвует в ядерных разработках в Узбекистане, но если будет объявлен тендер или проявлен интерес со стороны узбекских властей, мы обязательно примем участие. На данный момент мы сосредоточимся на традиционных источниках энергии, таких как газ и гидроэнергия, и, возможно, на возобновляемых источниках энергии в будущем", - заключил он.